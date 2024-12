"Hay audios donde él le dice 'no te quiero ver'": Marisol Gálvez describe el "horroroso" trato de Mauricio Israel con su hija

06 dic. 2024 - 23:11 hrs.

Hace unos días, Marisol Gálvez confirmó que interpuso una demanda por pensión de alimentos en contra de su exesposo, el comentarista deportivo Mauricio Israel, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la hija de 17 años que tienen en común.

Gálvez se sinceró con Francisca García Huidobro en Only Fama, donde argumentó que la razón que la llevó a tomar esta acción judicial fue los problemas de salud de la joven.

Marisol Gálvez describe el "horroroso" trato de Mauricio Israel con su hija

"Llegó el minuto donde ya tú te das cuenta de que con las enfermedades que ella tiene, con esta depresión espantosa, la vuelta de su padre a Chile, el trato, la exposición, pero lo que realmente a mí como mamá me hizo tomar la decisión de demandar fue el abuso psicológico", señaló la mujer.

En este sentido, explicó que cuando el periodista regresó a Chile, su hija "pensó que iba a tener un papá por fin y se encontró con una situación totalmente distinta. El trato que él ha tenido con ella ha sido horroroso, del terror".

"Si yo te mostrara los chats, si yo te mostrara los audios que ella recibe hasta el día de hoy. Se han vulnerado todos los derechos de un niño, y es mi hija. Entonces, dije, no basta. A raíz de esto, ella tiene una depresión grave mayor, está con un problema cardíaco, tiene disautonomía", continuó.

Asimismo, Marisol enfatizó en que hasta hace poco su hija seguía buscando a su padre. "Hay audios donde él le dice claramente, 'no te quiero, no te quiero ver, no insistas'".

