Tuvo diferentes papeles en las producciones de Mega: ¿Por qué Montserrat Ballarin se alejó de las teleseries?

La actriz Montserrat Ballarin se ganó el corazón de los televidentes al interpretar a diversos personajes en las teleseries de Mega, donde partió dándole vida a María Jesús Risopatrón en "Pituca sin lucas", en el año 2014.

Posteriormente, la intérprete, de 38 años, se desempeñó en las teleseries "Pobre gallo", "Tranquilo papá", "Isla paraíso", "pobre novio", mostrando su versatilidad actoral.

Su última aparición, en la pantalla chica, fue durante este 2024, tras darle vida a Romina Yánez en "Como la vida misma". Actualmente, la actriz está alejada de las producciones televisivas, pero por un motivo bastante especial.

La razón que llevó a Montserrat Ballarin a alejarse de las teleseries

En su cuenta de Instagram, Ballarin suma más de 510 mil seguidores, quienes en más de una ocasión le han manifestado sus deseos para que vuelva a las teleseries nacionales.

Eso sí, en una conversión con el pódcast "Reyes del Drama", la intérprete manifestó que tomó la decisión de alejarse de las telenovelas para estar presente en la crianza de su hijo Silvestre, quien nació en julio de 2020, fruto de su relación con su expareja, Francisco "Chapu" Puelles.

"Me encanta mi pega y tenía hartas cosas comprometidas de teatro, pero después de lo de 'Pobre novio', el programa de viajes y otras obras, dije 'ya no da'", partió contando la actriz chilena, revelando que en dicho periodo no podía compartir mucho con su primogénito.

Luego, Montserrat Ballarin afirmó que "en ese tiempo casi no vi a mi hijo, y era una guaguita y a veces me acompañaba a las grabaciones y andaba con nosotros en el programa de viajes", según consignó Página 7.

Por otro lado, la actriz reveló que para "Como la vida misma" pidió un papel "que fuera lo suficientemente pequeñito para tener tiempo de estar con mi hijo en las tardes".

Si bien la actriz hoy está dedicada a la crianza de su hijo, no descartó volver a la pantalla chica en el 2025, debido a que Silvestre comenzará ir al colegio.

