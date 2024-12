Daniela Castillo respalda acusación de Mon Laferte contra exproductor de "Rojo" por acoso

06 dic. 2024 - 00:10 hrs.

Hace unos días, Mon Laferte entregó detalles sobre el acoso sexual que sufrió por parte de Jaime Román, exproductor musical de "Rojo", durante su paso por el programa. En las últimas horas, su excompañera, Daniela Castillo, alzó la voz para apoyar esta acusación.

"Siempre fue el productor como medio... uno le decía viejo verde", expresó la artista en el podcast "Entre amigas y copas" conducido por Carla Jara.

"Algo pasaba"

"Nunca vimos nada más allá como un abuso o como que se propasara físicamente con alguien", declaró Castillo al ser consultada por las acusaciones de acoso en contra de Jaime Román.

No obstante, la voz de "Trampa de cristal" agregó: "Pero cuando empezaron a salir los casos, mucho tiempo después, no fue extraño para nosotros, algo pasaba".

En esa misma línea, Castillo, aseguró: "Muchos de los chicos que entraban al programa, incluyéndome, entramos con sueños supergrandes, entonces creo que él manipulaba mucho en ese sentido".

Finalmente, la excompañera de Mon, reiteró que pese a haber sido testigo de la conducta del exproductor, ella jamás fue su víctima. "Gracias a Dios no, pero a las personas que les tocó vivirlo, que me imagino que debe haber muchas que no se sabe, que no se atreven (a hablar), por esas personas, te juro que realmente lo siento mucho", expresó.

