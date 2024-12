Palta Meléndez lleva 40 días en cama: Sufrió grave fractura que le impide caminar

05 dic. 2024 - 18:07 hrs.

El comediante Juan Carlos Meléndez, más conocido como "Palta Meléndez", lleva ya 40 días en reposo, debido a una fuerte lesión que sufrió en el talón del pie izquierdo, tras dar un mal salto en su casa ubicada en Málaga, España.

Así lo contó en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), explicando que mientras estaba en su casa, se le cayeron las llaves desde el balcón a una parte de difícil acceso. Debido a lo anterior tuvo que colgarse de una reja y dar un brinco de un metro.

La caída de Palta Meléndez

Algo que ya había hecho con anterioridad, pero que ahora salió mal. "Se me fue el cuerpo y caí, con el exceso de peso en el pie izquierdo y se me quebró el calcáneo (talón). No era tan alto, pero caí muy mal y quedé con una lesión tremenda, ya llevó 40 días en cama", lamentó.

Recién a fines de diciembre podría empezar a levantarse y comenzar a caminar. "Me pusieron dos pernos, una placa en el talón y 18 puntos, así que aquí estoy en reposo, tuve vendas por tres semanas y media y ahora tengo que estar con la pata en altura y en reposo absoluto", describió.

Debido al impedimento que tiene para moverse, en su casa está usando silla de ruedas para lograr realizar sus cosas como, por ejemplo, ir al baño. Sobre si podrá volver a tener la autonomía como antes, Meléndez no lo tiene claro.

"No sé si voy a poder caminar normalmente. Tengo el pie bien inmovilizado y siento los pernos, pero no sé. Ya no me duele, pero si lo pongo hacia abajo y se me pone rojo como jaiba con vergüenza y eso no se ve bien", aseveró.

