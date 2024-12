Denise Rosenthal actualiza su estado tras revelar que padece problema de salud: "Sé que me recuperaré"

05 dic. 2024 - 19:28 hrs.

La noche del martes, Denise Rosenthal compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de registros desde un hospital. La cantante explicó que estaba atravesando un complejo momento de salud, debido a una dolorosa afección.

Vía stories, la intérprete de "Agua segura" contó a sus fanáticos que iba a tener que someterse a una cirugía producto de una hernia. En este sentido, remarcó que aunque su situación no es grave, no la ha estado pasando bien: "Me dan miedo estas cosas y tengo un dolor que no se imaginan".

Denise Rosenthal actualiza su estado de salud tras revelar que padece problema de salud

Posteriormente, Rosenthal actualizó su estado mediante su canal de difusión. "Aún estoy media molida, me hicieron un bloqueo facetario. [La hernia] es súper grande, pero sé que me recuperaré, se reabsorberá y que estaré bien", manifestó.

En este sentido, remarcó que mantiene una actitud positiva y agradeció el apoyo de sus seguidores: "Yo sé que estoy protegida, sostenida y gracias por todos sus mensajitos de amor sanadores, toda la luz llega y hoy es un día especial".

Posteriormente, señaló que "voy a cantar la canción que eligieron hace unas semanas, 'La rueda de las emociones', lo único que quiero es que ya escuchen parte de mis otras canciones, pero por ahora, siento que esta es todo lo que mi corazón quiere compartirles".

De acuerdo al sitio web de Clínica Alemana, un bloqueo facetario es un procedimiento diseñado para reducir la inflamación en las articulaciones facetarias de la columna vertebral. Esto se logra mediante la aplicación de medicamentos antiinflamatorios de acción prolongada directamente en estas articulaciones posteriores de la columna.

Todo sobre Famosos chilenos