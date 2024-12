"Quiero pedirle disculpas al pueblo chileno": George Harris se refiere a polémicos comentarios y asegura que está arrepentido

07 dic. 2024 - 01:22 hrs.

Esta noche el equipo de "Only Fama" conversó en exclusiva con George Harris, el comediante venezolano que está dando que hablar en Chile y que se presentará en la noche inaugural del próximo Festival de Viña del Mar 2025.

Harris desclasificó que apenas recibió la oferta para estar sobre la Quinta Vergara, aceptó de inmediato. "Estoy muy emocionado, creo que tenemos una oportunidad muy valiosa. Valoro muchísimo la oportunidad que me da la organización de presentarme frente a Chile entero", manifestó.

George Harris se refiere a polémicos comentarios y asegura que está arrepentido

En este contexto, fue consultado los polémicos comentarios que escribió años atrás, los cuales fueron reflotados y causaron molestia en redes sociales. "Fue algo que escribí hace muchísimo tiempo, tres años", indicó.

Asimismo, indicó "me arrepiento porque, como te digo al principio, yo no vivía Allende. Entiendo perfectamente que hay un dolor con respecto a la historia y que ese dolor no lo conozco. Es ahí donde yo incurrí en el error, quiero pedirle disculpas al pueblo chileno".

Roldán le consultó si había recibido amenazas de muerte a raíz de sus declaraciones. "Sí, he recibido, por redes sociales, algunos comentarios muy negativos. Obviamente, en un momento dado me asustó, lo hablé con los organizadores del Festival", afirmó.

"Me dijeron, 'mira, vamos para adelante, seguimos con nuestro proyecto, la presentación está en pie'. Michael, yo te quiero decir, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad en mi vida, en mi carrera, porque para mí esto es muy importante", aseveró.

