Patricio Laguna en medio de la polémica: Empresario aseguró en Only Fama que lo estafó por cerca de $30 millones

Hace más de un año y medio, el empresario de calzado José Martínez le habría entregado al exmodelo Patricio Laguna cerca de 1330 pares de estas zapatillas para realizar un negocio. Sin embargo, esto nunca se concretó.

En el capítulo del programa "Only Fama" de este viernes, el hombre entregó detalles de las acusaciones de estafa por cerca de $28 millones de pesos que está presentando en contra del recordado rostro televisivo.

Empresario aseguró en Only Fama que lo estafó por cerca de $30 millones

Según Martínez, fue Laguna quien se acercó a él para que le enviara sus productos para una tienda que supuestamente instalaría en su gimnasio en Rancagua. El empresario mandó el calzado, pero jamás recibió las ganancias prometidas.

"Me hizo una pequeña devolución de casi $5 millones y fracción. Una vez le pregunté como a los 90 días cómo le había ido, y él me dice que no había hecho nada. No tenía los compradores todavía, que esperara", recordó.

El equipo del programa se comunicó con Laguna, quien entregó su versión de los hechos fuera de cámara. De acuerdo a Michael Roldán, el exchico reality "desmiente tajantemente el haber hecho un negocio con usted".

"Él reconoce que fueron amigos, en algún momento hicieron cosas en común, pero que el tema de las zapatillas, puntualmente, él le facilitó como un favor de amigo la bodega que él tiene en el gimnasio", señaló Roldán.

El abogado de Martínez explicó que presentaron una demanda civil contra Laguna, señalando que "se habría otorgado un tipo de mercadería, pero esta mercadería no fue pagada por el señor Laguna, y por eso se acciona y se hace el cobro ejecutivo de esta factura".

