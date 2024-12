A 9 años del escándalo del motorhome: La reacción de Pampita tras filtración de chats en que la China Suárez la acusa de agredirla

03 dic. 2024 - 15:42 hrs.

En Argentina, la prensa farandulera está en llamas tras las nuevas revelaciones de Wanda Nara sobre la infidelidad de Mauro Icardi con María Eugenia "China" Suárez. La influencer no se guardó nada y hasta mostró chats en los que su aún esposo hablaba sobre su affaire con la expareja de Benjamín Vicuña.

La noche del domingo, la empresaria dio una reveladora entrevista en el programa de la diva trasandina Susana Giménez, donde abordó su mediática separación y su reciente encuentro con María Eugenia en un restaurante.

La reacción de Pampita tras filtración de chats en que la China Suárez la acusa de agredirla

La polémica no terminó ahí. Posteriormente, Wanda compartió vía Instagram una conversación que data de 2018 en la que la "China" le aseguraba que Carolina "Pampita" Ardohain la había ahorcado en medio del recordado escándalo en el motorhome.

Como era de esperarse, un programa se contactó con la modelo para saber su opinión al respecto. Ante esto, Ardohain optó por no echar más leña al fuego: "Con Eugenia tengo re buena relación de comunicación, nos hablamos, nos acompañamos de la crianza de los chicos que son hermanos y se aman".

"Para nosotras es re importante ese vínculo y lo cuidamos un montón y somos adultas y responsables de estos chicos, así que imagínate… Reina la paz, la comunicación y el respeto mutuo entre nosotras", afirmó.

En el diálogo que expuso Wanda, María Eugenia señala que la versión de Pampita, en la que aseguró que sorprendió a su entonces pareja con la cantante en una situación comprometedora dentro del vehículo, fue falsa.

Al respecto, le manifiesta que "jamás la voy a perdonar. Hasta que no diga públicamente que mintió (…) A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos"

