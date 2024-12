Mauricio Pinilla sufrió dolorosa lesión: Estará meses en recuperación

03 dic. 2024 - 11:34 hrs.

Mauricio Pinilla, si bien se retiró del fútbol profesional, ha seguido ligado a este deporte. De hecho, hace algunos días sufrió una lesión mientras llevaba los colores del equipo Dolce Vita en la Liga Club Oriente, rompiéndose el tendón de Aquiles.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Pinilla reveló que, "hice un movimiento para ir a buscar una pelota y sentí como si me hubiesen pegado una puñalada en el talón. Cuando caigo al piso, miro para atrás, porque pensé que me habían pegado. No había nadie".

Luego de lo anterior, personal de salud presente en el recinto lo sacó de la cancha en ambulancia hasta los estacionamientos, donde se encontraba su vehículo. En ese momento su cuñado se encargó de llevarlo a la clínica donde recibió primeros auxilios.

Los tiempos de recuperación

Esta lesión es una de las más graves que puede sufrir una persona, y que afecta de forma especial a los deportistas, ya que les impide su movilidad durante un buen tiempo. Pinilla, por ejemplo, tendrá que esperar tres meses para volver a caminar de forma totalmente normal, y al menos 6 meses estará fuera de las canchas.

Ese tiempo es el que tendrá que estar alejado del fútbol el deportista gracias a una innovadora técnica de cirugía a la que tuvo acceso, consistente en la unión del tendón a través de dos microcortes que se realizan en la zona.

"Se reducen harto los plazos de recuperación porque antes estabas parado un año cuando se aplicaba la cirugía tradicional, en esa que te abrían entero, y ahora, con esta cirugía, que igualmente lleva algunos años, es mucha más rápida la recuperación. En ese sentido estoy tranquilo", cerró.

