Empresaria de bajo perfil: Conoce a Mireddys González, la exesposa de Daddy Yankee

03 dic. 2024 - 10:27 hrs.

El cantante Daddy Yankee sorprendió a la opinión pública durante la tarde de este lunes 2 de diciembre, tras confirmar estar en los trámites de divorcio con su esposa, Mireddys González, con quien tuvo un matrimonio de casi 30 años.

"Hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys. Este no es un momento fácil, pero entiendo que es parte de mi proceso de vida", es parte de lo que señaló en un comunicado de prensa en sus historias de Instagram.

¿Quién es Mireddys González?

Daddy Yankee y Mireddys González formaban uno de los matrimonios más sólidos en el mundo de la música urbana. Ambos se conocieron en su juventud, cuando el cantante estaba lejos de ser famoso, y ella le brindó todo su apoyo durante su carrera.

"Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien yo soy, por mi esencia", expresó años atrás Daddy Yankee sobre Mireddys a un programa de Telemundo.

Mientras su marido triunfaba en la música urbana, Mireddys, tomó un perfil más bajo, asumiendo la jefatura de El Cartel Records, empresa discográfica que fundó el cantante, bajo la cual editaba no solo su música, sino que también la de otros artistas.

En paralelo, Mireddys se convirtió en una mentora con el movimiento "La verdadera jefa eres tú", con el que busca empoderar a decenas de mujeres, junto a su socia, Michelle Matos. "Lo que queremos es que las mujeres se sientan con más poder sobre ellas mismas y, como siempre digo, si nos unimos y nos apoyamos entre todas, podemos lograr la mejor versión de cada una y es ahí donde tomas el control de tu vida y te conviertes en tu propia jefa", señaló tiempo atrás Matos.

Todo sobre Famosos