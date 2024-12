"La tuve regalada": Wanda Nara expone en televisión los chats de Mauro Icardi hablando sobre la China Suárez

02 dic. 2024 - 13:19 hrs.

La noche del domingo la conductora de televisión e influencer argentina Wanda Nara visitó el programa de la diva trasandina Susana Giménez, en donde habló de su separación del futbolista Mauro Icardi y la infidelidad de este con María Eugenia "China" Suárez.

En medio de la extensa entrevista, Nara reconoció que no había sido honesta sobre esta situación en la anterior visita que había hecho al estelar de Giménez en Telefe, por lo que en esta ocasión y como prueba de su "nueva sinceridad" mostró unos reveladores chats.

Fue así como la conductora de Bake Off Famosos Argentina le entregó su teléfono a la exvedette y le mostró los mensajes en donde Icardi hablaba sobre la expareja de Benjamín Vicuña y los que, según Nara, su exmarido utilizaba para "amenazarla y chantajearla".

"La tuve regalada"

Luego de que Nara le pasara su celular, Giménez leyó: "En junio voy a ir a la Argentina. Así hago un par de cenitas en Gardiner, y unos besos en el auto delante de las cámaras, pero después chau, es mi amiga".

El mensaje sería una de las "amenazas constantes" de Icardi en las cuales utilizaba a la China Suárez para evitar que su entonces esposa volviera a trabajar en Argentina. "Me decía 'si vos aceptás hacer MasterChef, yo me voy a mostrar en tal restaurant con ella... si vos aceptás esta publicidad, yo me voy...'. Vos no podés vivir así todo el tiempo", explicó la influencer.

Tras esta explicación, Giménez continuó leyendo otro mensaje del futbolista: "Quédate tranquila que a la China la tuve regalada y no le di bola. Imagínate si la voy a volver a buscar".

Antes de que la diva trasandina siguiera leyendo, Wanda Nara le quitó su teléfono y al terminar la entrevista pidió disculpas a Susana Giménez por no haber sido sincera anteriormente. Según dijo, el motivo fue proteger a sus hijos cuando de la mediática separación que tuvo con Mauro Icardi.

Todo sobre Famosos