Pamela Díaz responde a rumores de romance con senador de la república

26 nov. 2024 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

La conductora de televisión e influencer, Pamela Díaz, abordó los rumores que la vinculan amorosamente al senador de Evópoli, Felipe Kast, con quien habría sido vista besándose en una fiesta durante el fin de semana.

"Te morís a quienes vi hoy. Felipe Kast con Pamela Díaz muy acaramelados. Abrazados, onda Titanic", fue el mensaje que compartió el medio Infama y que habría sido enviado por un usuario.

La respuesta de "La fiera"

La persona que afirmó haber visto a Díaz y Kast juntos detalló que esto habría ocurrido en el club Santo Remedio, en la comuna de Providencia, durante el pasado fin de semana.

No obstante, los cibernautas dieron cuenta de que ambos se habrían conocido tiempo antes en un evento de la fundación Care, dirigida por Cecilia Bolocco, donde el senador participó como DJ y la animadora fue una de las asistentes.

"Estoy tan en otra que no me importa lo que digan", respondió "La fiera" al ser consultada por Publimetro sobre el tema. "Averigüen. Yo no estudié periodismo, esa no es mi pega", afirmó.

Además, durante el programa "Hay que decirlo", que conduce Díaz en Canal 13, la animadora bromeó en torno al tema. "Nacho, adivina qué. Lo voy a confesar… me enamoré, qué quieres que haga", señaló entre risas.

Todo sobre Famosos chilenos