Edo Caroe palpita su regreso al Festival de Viña: "He mejorado como comediante"

El Festival de Viña 2025 ya comienza a tomar forma tras la confirmación de sus artistas y humoristas, en donde uno de los nombres que destaca es el comediante Edo Caroe, quien regresa a la Quinta Vergara tras su exitosa presentación en 2016.

A nueve años de aquella rutina, Caroe vive un presente completamente distinto: es uno de los humoristas más cotizados en Chile y además es parte de "Tomás va a morir", el pódcast más escuchado del país. Ahora, el humorista que comenzó su carrera como mago, adelantó a Mega lo que será esperada rutina en Viña 2025.

"He mejorado como comediante"

Edo Caroe explicó que su decisión de regresar a Viña tras nueve años "va por dos líneas, la primera es que he trabajado mucho estos años, desde que estuve en el Festival de Viña el 2016 y me di cuenta de que tengo mucho material, muchos shows que quiero que la gente vea".

"Considero que Viña es un buen escenario para esos chistes, para esos relatos que alguna vez construí que son buenos y no quiero que se pierdan. También he mejorado como comediante, he ido descubriendo otras facetas mías como comediante", agregó el humorista que ha llegado a llenar el Movistar Arena con sus shows.

A la vez, el comediante reconoció estar muy bien con su salud mental. "Creo que es el momento adecuado para decir 'sí, soy capaz de soportar toda esta presión para pararme en ese escenario'. Hace mucho tiempo no me sentía así de bien para poder enfrentar toda la presión que esto significa. Estoy en una etapa de mi vida donde estoy calmo para hacerlo y puedo soportar", expresó.

Lo que se viene para Viña 2025

Edo también aprovechó para recordar sus inicios en la magia, aunque destacó que también ha incursionado como empresario, sin embargo, aseguró que "yo soy comediante, eso es lo que hago, a eso es lo que me dedico, voy iniciando proyectos que después van creciendo, pero todo desde la comedia, desde el humor, de querer hacer reír a la gente".

En esa línea, adelantó que seguramente su show en Viña no tendrá magia. "Estoy mucho más centrado en los chistes, en los relatos, en dar mi punto de vista de cosas que están pasando. En eso estoy centrado, en hacer reír", sinceró.

Caroe también comentó que parece difícil sus compañeros de pódcast, Alejandro 'Buffy' Barros y Tomás Leiva, lo acompañen en la rutina. "Creo que son cosas distintas, me imagino que van a estar ahí apoyándome. En el show no sé, sería algo súper forzado, no tiene ningún sentido que estén ahí, pero sí espero su apoyo incondicional como ha sido siempre", precisó.

"Yo creo que tienen que esperar muchos chistes, es una de las rutinas que tengo con más chistes, hay harto chiste corto y también he aprendido a contar historias más largas", cerró el humorista.

