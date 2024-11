Raquel Argandoña contó el insólito descuido por el que la descubrieron siendo infiel: "Fue un exceso de confianza"

25 nov. 2024 - 16:03 hrs.

Hace más de 15 años, Mauricio Pinilla y Coté López protagonizaron uno de los episodios de infielidad más emblemáticos de la farándula. Recientemente, el exfutbolista se refirió a aquella polémica en un programa de televisión, donde hizo un mea culpa.

En el panel del espacio se encontraba la animadora Raquel Argandoña, quien empatizó con Pinilla, puesto que en el pasado ella también le fue infiel a una pareja. Al igual que el exjugador de La Roja, la descubrieron, siendo este el motivo por el que terminó esa relación.

Raquel Argandoña contó el insólito descuido por el que la descubrieron siendo infiel

Sin dar los nombres del resto de los involucrados, la madre de Kel Calderón contó que por culpa de un descuido su traición quedó al descubierto: "Lo mío fue un exceso de confianza. Yo me había sacado una foto, y me fui a Miami con una persona y nos sacamos una foto".

Acto seguido, Argandoña develó más detalles de ese affaire. "Mis amigos querían quedarse con esa foto, de las que se podían revelar. Les dije 'No, no, no, no. Las fotos las tengo yo porque van a estar más seguras'", relató.

"Me fui con las fotos a mi casa, las dejé en el cajón con llave", agregó. Posteriormente, ella fue a un cumpleaños sola: "El me dijo 'ni un problema, yo cuido a los niños', y yo no me llevé las llaves. Él tomó las llaves, abrió el cajón y vio las fotos".

La "Quintrala" reveló que tomó una actitud desafiante y culpó a su pareja de ese entonces por no respetar su privacidad. "Me dijo '¿qué significa esto?'. 'Lo que ves', le dije. ¿Qué más le iba a decir?. Le dije 'eso no se hace, abrir cajones privados'. Es como que te hubieses metido en mi cartera".

