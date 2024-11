"Pucha que me he reído": La reacción de los televidentes al debut del "Nuevo Amores de Mercado"

25 nov. 2024 - 22:42 hrs.

Este lunes 25 de noviembre llegó a las pantallas de Mega la teleserie "Nuevo Amores de Mercado", reemplazando a la teleserie "Al Sur del Corazón", la cual tuvo un emotivo final donde quedó demostrado que el amor triunfó.

"Nuevo Amores de Mercado" se convirtió rápidamente en redes sociales como X en tendencia, donde los televidentes comentaron el debut de esta ficción, que llega a las pantallas de la televisión chilena con un destacado elenco.

A más de 20 años de la primera edición, en esta oportunidad la teleserie es liderada por Pedro Campos, Amparo Noguera y Andrés Velasco en los roles protagónicos, acompañados por los actores Carmen Zabala, Francisca Walker, Gastón Salgado, Fernanda Salazar, Carmina Riego y Simón Pesutic.

Las reacciones en redes sociales

La producción fue objeto de comentarios en X de parte de los televidentes quienes agradecieron el remake de esta teleserie, alabando la calidad actoral de este nuevo elenco que tiene personajes entrañables y una locación tan icónica como el Mercado Central.

"Me da mucha risa", "un placer ver a Bastián Bodenhöfer nuevamente en TV", "buena la historia", "me encantó la Teresita Commentz", "me cayó mejor el Rodolfo que el Peyuco", fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.

ay me cayo mejor el Rodolfo que el Pelluco/Peyuco jajajajaj #NuevoAmoresDeMercado — Tami (@solotamaraa) November 26, 2024

Me encantó la Teresita Commentz, me acordé cuando era la Megan AJAJAJAJAJ que buen personaje #NuevoAmoresDeMercado — opinante oficial de la tv 💅🏻😜 (@Shiv_gt1) November 26, 2024

Un placer ver a bastian bodenhofer nuevamente en tv @BBodenhofer #NuevoAmoresDeMercado — Francisca Galvez (@franfrunfran) November 26, 2024

no se que chucha pero me da mucha risa que le digan pelluco KDJFJFJFJFJDJDK #NuevoAmoresDeMercado pic.twitter.com/6zJJRvQXFR — vaulti𖦹˚🍒 (@Boostiyapp) November 26, 2024

ay esté Pelluco/Peyuco como puede ser tan flojo jajajajajaa #NuevoAmoresDeMercado — Tami (@solotamaraa) November 26, 2024

Secaa la teresita 👏 #NuevoAmoresDeMercado — Denisse Ruiz (@DenisseRui39846) November 26, 2024

q es chistoso el fernando godoy pls KWJDJWJJD😭 #NuevoAmoresDeMercado — opinóloga💋 (@opinologaqla) November 26, 2024

Muuuuuy wena, uta que me he reído 🤣👏🏻🫶🏻 #NuevoAmoresDeMercado — ℐ𝓃𝓂𝒶𝓇𝒸ℯ𝓈𝒾𝒷𝓁ℯ (@yenifau) November 26, 2024

