Este fue el accidente de Rodolfo que detona la historia del "Nuevo Amores de Mercado"

25 nov. 2024 - 21:46 hrs.

A las 21:15 de este lunes 25 de noviembre comenzó la teleserie "Nuevo Amores de Mercado" por las pantallas de Mega, que logró enganchar al público con su apasionante historia, marcada por un hecho en particular que desencadena toda la trama.

Hablamos de un accidente de tránsito que ocurre en plena capital. ¿La víctima? Rodolfo Ruttenmeyer (Pedro Campos), quien es arrollado en la vía pública, causando conmoción entre los peatones que estaban cerca, incluyendo a Pedro Solís, más conocido como Pelluco.

El accidente que desencadenó todo

Este último se da cuenta en el acto que el accidentado no es nada más ni nada menos que su hermano mellizo, del cual desconocía su existencia. Extrañado, Pelluco va a su casa para contarle a su madre lo que vio, sin embargo, en el lugar se da cuenta que estaba teniendo un encuentro amoroso con su mejor amigo.

Por lo mismo, decide irse de la casa corriendo hasta el hospital, para saber más detalles de su hermano mellizo. Sin embargo, no tiene éxito, por lo que opta, con los documentos de Rodolfo, llegar hasta la casa de este en el sector más acomodado de la capital.

Lo que desconocía al llegar es que su mellizo estaba a minutos de casarse con Fernanda (Francisca Walker). Esta ceremonia finalmente no se realizó, ya que Pelluco paró la ceremonia explicando que no es el Ruttenmeyer que andan buscando. Algo que claramente su familia no creyó, debido al evidente parecido físico con Rodolfo.

Debido a la decepción que tiene con su familia, Pelluco finalmente optó por tomar el lugar de su mellizo, intercambiando su vida con la de Rodolfo.

Este último, aunque de forma involuntaria, comenzó a ser el Pelluco, debido a su pérdida de memoria, y el hecho de que fuera reconocido por Maitén (Amparo Noguera) como su hijo.

Todo sobre Teleseries Mega