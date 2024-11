Edmundo Varas se defiende tras ser acusado de no hacerse cargo de su hija: "Pedí ayuda, hice todo lo posible"

23 nov. 2024 - 01:53 hrs.

Hace algunas semanas, Francoise Perrot, exintegrante de "Mekano" acusó públicamente a su expareja, Edmundo Varas, de no hacerse cargo de la hija que tienen en común, con quien mantiene una nula relación.

La noche de este viernes, la recordada bailarina estuvo presente en "Only Fama" donde se refirió a la falta de responsabilidad parental de Varas. La producción del programa también conversó con el exchico reality, quien dio su versión de los hechos.

Edmundo Varas se defiende tras ser acusado de no hacerse cargo de su hija

"Se ha dicho tanta mentira que llega un minuto en que uno dice, bueno, tengo que hablar, tengo que decir, no lo que pienso, sino lo que es, lo que es real. Es como abrir heridas del pasado. Yo cicatricé, obviamente, lo pasé muy, muy mal", partió señalando Varas.

Asimismo, aseguró que "yo siempre quise estar con Florencia, siempre la busqué. Inicié un proceso judicial (…) donde no se respeta, donde no le importaba mi presencia [a Francoise Perrot] ni económica ni física, simplemente porque ella había construido una nueva familia".

Varas destacó que si bien intentó acercarse a su hija, Francoise no se lo permitió: "Si no hay amor, si no hay adultos que quieran establecer este vínculo, se hace muy difícil, no es que dependa de mí, yo vengo doce años buscándola".

"Me hice cargo, me hice responsable, pedí ayuda, hice todo lo posible (…) No he estado presente porque alguien dijo, 'saquémoslo porque yo estoy bien con mi familia, porque no necesito nada', y eso es como es lamentable, agregó.

Desde el estudio, Francoise aclaró que su hija no tiene 12 años, sino que 14 y que pronto cumplirá 15. Además, remarcó que para su hija "Edmundo nunca ha sido su padre, fue mi expareja quien la crio".

