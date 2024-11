"No te compro, no te creo": Fran García-Huidobro arremetió sin filtro contra Romina Sáez en "Only Fama"

18 nov. 2024 - 01:20 hrs.

La conductora de "Only Fama", Fran García-Huidobro, no se guardó nada al finalizar el programa la madrugada de este lunes 18 de noviembre, contra Romina Sáez, invitada que fue a conversar sobre Cathy Barriga y sus días en la cárcel.

Tras finalizar su exposición, que estuvo marcada por tensos momentos protagonizados por Romina contra algunos de los panelistas, Fran tomó la palabra y disparó sin filtro que no cree en ninguna de las palabras que dijo ella.

Fran versus Romina

"Voy a decirte algo que no te va a gustar. Y lo lamento, no te compro, no te creo, no creo que seas tan amiga de Cathy Barriga, Creo que fuiste a buscar mocha y prensa a alguien que no está tan cercana a ti como que yo fuera a ver, digamos, a mi mejor amiga", expresó.

Agregó luego, "está bien, cada uno hace su o como mejor le conviene, pero yo llevo veinte años haciendo farándula, no te creo". Romina no se quedó callada y le contestó también en duros términos a la "Dama de hierro de la farándula".

"Lo que tú opines, a mí no me importa", le replicó Sáez, ante Fran, quien le recordó que el programa "Only Fama" es conducido por ella. "¿O sea, tú tienes la razón porque eres la conductora?", le consultó Romina, a lo que García-Huidobro solo le dijo que esa era su opinión.

"Tú tienes derecho a opinar lo que tú quieras. El asunto es que a mí, lo que tú digas, no me importa", cerró Romina. Al respecto, Fran quiso quedarse con la última palabra indicando que "lo que tú dices, yo no te lo creo. Me importa, pero no te creo".

Todo sobre Only Fama