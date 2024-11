"Sí, me voy": El tenso cruce entre Romina Sáez y panel de Only Fama que la llevó a irse del programa

18 nov. 2024 - 00:32 hrs.

Un tenso momento fue el que se registró en el nuevo capítulo de "Only Fama", luego de que la exchica "Mekano", Romina Sáez, se sumara al panel para conversar sobre la situación judicial que enfrenta su amiga, la exalcaldesa Cathy Barriga.

En el estudio se encontraba la periodista y escritora Laura Landaeta, quien ha investigado en profundidad la historia de la exfigura televisiva, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva tras ser imputada por delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

El tenso cruce entre Romina Sáez y Mariela Sotomayor en Only Fama

Sáez, quien es abogada de profesión, protagonizó un polémico incidente cuando se dirigió junto a su madre hasta la cárcel de San Miguel para visitar a Barriga. Resulta que fue acusada de saltarse la fila, lo que conllevó en que se enfrascara en una fuerte discusión con un grupo de personas.

La exbailarina ha dejado ver su férrea defensa a Cathy. De hecho, cuando llegó al estudio dejó ver su molestia por la forma en que se estaba abordando el caso. "Me di cuenta de que esto era un circo, estaban todos mofándose, aquí tirados en el suelo, hablando y todo", dijo de entrada.

"Usted viene llegando acá a la casa de nosotras", intervino Mariela Sotomayor. Estas palabras solo incrementaron el enojo de Romina, quien le respondió: "Tú trabajaste con la Cathy, ya pues, entonces investiga bien".

Asimismo, manifestó que "me tomaron en la puerta, porque me estaba yendo. Este no es un programa de humor". Acto, seguido, la conductora Francisca García-Huidobro le consultó si deseaba abandonar el programa. "Sí, me voy", indicó Romina al decidir irse, pero minutos después regresó.

Todo sobre Famosos chilenos