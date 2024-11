"¿Cathy Barriga, es una mala persona?": La directa pregunta de Fran García-Huidobro a Laura Landaeta

18 nov. 2024 - 00:07 hrs.

La periodista de investigación Laura Landaeta visitó durante la noche de este domingo 17 de noviembre el programa "Only Fama", donde dio detalles de lo que ha sido el controvertido caso de Cathy Barriga, quien se mantiene en prisión preventiva, acusada por diversos delitos.

Tras dar varios detalles sobre las demandas que enfrenta la otrora bailarina de Mekano, la conductora de "Only Fama", Francisca García-Huidobro, le consultó directamente a Laura Landaeta sobre la ética de la exalcaldesa de Maipú.

La directa pregunta de Fran a Laura Landaeta

"¿Cathy Barriga, es una mala persona? O pecó de huevona", le preguntó Fran a Laura, quien, tras unos segundos, le dio una sincera reflexión, basada en lo que ha estado investigando sobre la exalcaldesa durante varios años.

"Yo creo que no es tonta", expresó Landaeta. García-Huidobro recordó que Landaeta, pese a que la ha expuesto en varias oportunidades, confesó que le dio pena lo que vivió Barriga, quien recordemos, pasó a prisión preventiva hace algunos días.

"Yo siempre he pensado que ella es una mujer muy inteligente, o sea, a mí me dio pena, no porque sea una víctima, no porque sea una víctima del marido, no creo que sea así. Pero sí creo que ella no dimensionó en toda la magnitud lo que podía suceder, porque además estaba bajo el alero de un clan que es muy poderoso en este país", expresó Landaeta.

Daniela Aránguiz, también presente en la conversación, intervino y colocó la tesis de que, tal vez, Barriga no era más que un "títere de la familia Lavín". Al respecto, Laura le replicó que pensar aquello es victimizar demasiado a Barriga.

