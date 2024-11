"Cantaré desnuda": Mon Laferte anuncia performance dentro de su exposición "Autopoiética"

18 nov. 2024 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

La cantante nacional y reciente ganadora del Grammy Latino, Mon Laferte, anunció que se presentará en vivo en el marco de su exposición de arte visual "Autopoiética", la cual se encuentra actualmente en exhibición en Matucana 100, Estación Central, Región Metropolitana.

"Cantaré desnuda, sí, el desnudo ha sido una de las formas más antiguas y significativas de expresión artística a lo largo de la historia", escribió la artista a través de sus redes sociales.

¿Cómo participar?

Mon Laferte inauguró su exposición "Autopoiética", basada en su álbum musical del mismo nombre, el pasado 30 de octubre en el centro cultural Matucana 100.

La instalación se presenta como un espacio de reflexión "sobre los estereotipos y las violencias hacia la mujer y la libertad creativa" a través de pinturas, gráficas y videos creados por la propia artista.

Sobre su intervención en vivo, Laferte detalló: "A mí aún me cuesta mucho, incluso ir a la playa me genera inseguridad, entonces confieso que la performance es algo que me causa algo de conflicto".

Las actuaciones están programadas para los días martes 19, miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de noviembre en cuatro horarios y son abiertas a público previa inscripción a través del sitio web de Matucana 100.

Todo sobre Mon Laferte