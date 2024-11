"Tiene una hora para salir al patio": Romina Sáez reveló cómo han sido los días de Cathy Barriga en la cárcel

18 nov. 2024 - 00:51 hrs.

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se encuentra por estos días en la cárcel femenina de San Miguel, cumpliendo prisión preventiva por una serie de delitos que se le han imputado, que habrían ocurrido mientras estaba al mando de la mentada comuna.

Quien fue a visitarla en sus primeras horas dentro del penal fue la ex "Mekano", Romina Sáez, quien ha dicho que es amiga de Barriga y cree fervientemente en la inocencia de ella. En el programa "Only Fama", contó detalles de cómo vio a su amiga.

¿Cómo está Cathy Barriga?

"Ella está en un módulo, que es un módulo que a diferencia de otros, tienen una hora solamente para salir al patio. El resto anda suelto por todas partes", señaló de entrada Romina Sáez, dejando en claro que solo puede salir en caso de emergencia médica.

Dentro de su módulo, ella convive con 16 personas más. Cada una de ellas duerme en literas de fierro, que arriba cuenta con una colchoneta para que puedan dormir. Sobre cómo fue el recibimiento de las otras reclusas, Sáez indicó que la han tratado "súper bien".

"Cuando yo la vi y me salió a recibir, le tiré una talla porque le dije, 'oye, no has dejado el rosado', porque andaba con un polerón rosado, entonces ella sonríe y me dice. '¿Puedes creer que este polerón me lo regaló una imputada?'", señaló Romina, a modo de explicar el buen trato que ha recibido.

En cuanto a lo anímico, Romina Sáez contestó que Cathy se encuentra en cuanto a lo anímico, está sumamente "angustiada por sus hijos". Recordemos que la exalcaldesa es madre de tres, uno de los cuales es mayor de edad.

