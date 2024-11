"Me carga la gente que no muestra la cara": La defensa de Daniela Aránguiz a Fabricio tras acusaciones de estafa

10 nov. 2024 - 22:55 hrs.

Una vez que se dieron a conocer en Only Fama las acusaciones de estafa que pesan sobre el brasileño Fabricio Vasconcellos, relativas a la venta de un terreno en la localidad de Pintué, la panelista Daniela Aránguiz hizo una defensa del bailarín poniendo en entredicho a la víctima.

Según la ex Mekano, la duda se cierne sobre la presunta víctima luego de que decidiera hablar de forma anónima, es decir, sin dar la cara a la cámara en las entrevistas que se le realizaron.

¿Qué dijo Aránguiz?

La panelista aseguró que "lo primero, me carga la gente que no muestra la cara para culpar a una persona de algo que le hizo", para luego indicar que "ella esté de espalda, ella me da desconfianza".

Emilia Dides sorprende a compañeras del Miss Universo cantando icónica canción de Whitney Houston "Orgullosa de ser colocolina": Naya Fácil celebro eufóricamente la coronación del Cacique en el Torneo Nacional El "bajón" que ofreció Karol Lucero a los invitados de su matrimonio: Dio reconocida marca de comida rápida Te puede interesar

Sobre el caso, Aránguiz manifestó que "yo pienso que en este caso sí quizás ella mostró ese terreno. Yo le puedo llegar a creer, pero también Fabricio puede haberlo mostrado por otro lado, y no tiene por qué darle la comisión a esta mujer, si es que ella no tuvo nada que ver en esa negociación".

Ante esto último, fue rápidamente corregida por el resto del panel, pues le indicaron que la acusación sobre Fabricio es que pese a que la corredora involucrada habría hecho el contacto, finalmente la venta habría sido directa, es decir, una especie de "bypass".

¿Cómo revivir los mejores momentos de Only Fama?

Si quieres revivir los mejores momentos de este y de los capítulos anteriores de Only Fama, puedes ingresar en este link.

Todo sobre Only Fama