Emilia Dides sorprende a compañeras del Miss Universo cantando icónica canción de Whitney Houston

10 nov. 2024 - 21:45 hrs.

Solo quedan 6 días para que se realice el Miss Universo en la capital de México, Ciudad de México, instancia en que la actual Miss Chile, Emilia Dides, buscará llevarle la anhelada corona de diamantes y zafiros, que este 2024 tendrá el nombre de "Butterfly (mariposa)".

En concreto, son 130 candidatas que buscan ser la sucesora de la actual Miss Universo, la nicaragüense Sheynnis Palacios. Los expertos en certámenes de belleza han señalado que Emilia Dides podría llegar, incluso, al destacado Top 5 del concurso.

Si bien aún faltan días para que comience el evento, las aspirantes a la corona ya han participado de diferentes actividades, donde cada una ha buscado captar la atención a través de sus vestuarios y su desenvoltura ante las cámaras.

Además de su belleza, carisma y oratoria, Emilia Dides también destaca por su talento vocal. De hecho, sorprendió a la misma dueña del Miss Universo, la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, cantando "All By Myself".

En una de sus últimas actividades, Emilia Dides impactó con un vestido plateado. Posteriormente, volvió a sorprender con su voz, pero esta vez a sus mismas compañeras del certamen de belleza.

La chilena interpretó la icónica canción de Whitney Houston, "I Will Always Love You", causando la impresión de Miss El Salvador, Nicaragua, Birmania, México, Suiza y Guinea, quienes la observaban con atención.

Mira la increíble interpretación de Emilia Dides

Todo sobre Emilia Dides