"Solo falta la corona en esa cabeza": Emilia Dides impacta con vestido plateado a una semana del Miss Universo

09 nov. 2024 - 15:15 hrs.

El próximo sábado 16 de noviembre, se llevará a cabo la final del Miss Universo, evento que se desarrollará en la capital del país azteca, Ciudad de México, y que coronará a la sucesora de la nicaragüense Sheynnis Palacios.

En concreto, son 130 candidatas de todo el mundo que aspiran a portar la corona de diamantes y zafiros, que este año llevará el nombre de "Butterfly (mariposa)". La representante de Chile, Emilia Dides, ha sido catalogada como una de las cartas favoritas para llegar a la final del certamen de belleza.

Y es que Dides ha logrado llamar la atención de expertos en concursos de belleza, pero también cautivó con su talento vocal a la tailandesa Anne Jakrajutatip, quien es la dueña del Miss Universo.

Si bien aún falta una semana para la final del evento, las candidatas ya han participado en diferentes actividades, donde se han lucido con particulares "outfits" para captar la atención.

El vestido plateado con el que Emilia Dides deslumbró

La actual Miss Chile ha compartido diferentes registros de su estadía en Ciudad de México. De hecho, en su última publicación de Instagram, Dides subió un video donde se le ve luciendo un llamativo vestido plateado.

"Are you are you? (eres tú, eres tú). Finalizando el día 11 with silver (con plateado)". Regalo de mis amores 'exclusivos'", escribió la chilena en la red social.

Además del llamativo vestido, Emilia Dides destacó con un labial rojo, su pelo suelto y su fotogenia ante la cámara.

"La corona es de ella", "Definitivamente, una diosa. Esa corona es tuya. Vamos Chile", "La segunda corona para Chile", "Dios mío, es que ya no puedes más, solo falta la corona en esa cabeza. Máxima", fueron algunos de los comentarios que recibió la Miss Chile en su cuenta de Instagram.

En el Miss Universo 2023, la chilena Celeste Viel logró terminar con una sequía para el país en el concurso de Belleza, dado que, después de varios años, Chile logró clasificar en el destacado Top 20. Sin embargo, la única corona permanece en manos de Cecilia Bolocco, la que ganó en el año 1987.

Mira cómo lució Emilia Dides a una semana del Miss Universo

Instagram

