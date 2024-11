¡La deslumbró! Emilia Dides dejó impactada a la dueña de Miss Universo tras cantarle "All by Myself"

04 nov. 2024 - 17:30 hrs.

Si bien la premiación del Miss Universo 2024 se realizará el próximo sábado 16 de noviembre, lo cierto es que las candidatas ya se encuentran en México realizando una serie de actividades previas que son propias del certamen.

La representante de Chile, Emilia Dides, está allá junto a las más de 100 mujeres que sueñan con convertirse en la próxima Miss Universo, y de acuerdo a varios missólogos y expertos, está bien aspectada, por lo que nuestro país podría soñar con que la banda llegue a tierras nacionales.

El gran talento de Emilia Dides

La joven no solo deslumbra con su notoria belleza, sino que también con su talento vocal. Dides es una prodigiosa cantante, ganadora del extinto programa chileno "Rojo". En el Miss Universo ha mostrado sus dotes artísticos, dejando impresionadas no solo a sus compañeras, sino que a la mismísima dueña del concurso.

Resulta que durante una fiesta, Emilia Dides se topó frente a frente con la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, dueña de la franquicia Miss Universo, a quien le cantó la canción "All by Myself" de la canadiense Céline Dion.

En el video, que fue subido a TikTok y rápidamente se hizo viral, se aprecia que en un comienzo ambas se saludan con un beso en la mejilla. Anne Jakrajutatip comienza a vocalizar y luego a cantar tímidamente la canción de Céline.

Tras guardar silencio, da el pase a Emilia Dides quien saca todo su vozarrón y termina de cantar el coro de "All by Myself", llevándose un abrazo y los aplausos de Anne Jakrajutatip, quien no puede creer la hermosa voz de Emilia.

Todo sobre Famosos chilenos