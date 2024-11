"Le deseo una pronta mejoría": Don Francisco y ausencia de Cecilia Bolocco en la Teletón por problema médico

09 nov. 2024 - 12:41 hrs.

Ayer viernes comenzó la edición 2024 de la Teletón, cuyo objetivo será recaudar $38.044.459.976, monto con el que la cruzada solidaria cerró el año pasado.

Como es tradición, muchos rostros del espectáculo nacional y animadores se unen en torno a la causa. Eso sí, una de las grandes ausentes fue la exMiss Universo y diseñadora, Cecilia Bolocco, quien a través de un video confirmó que no estará presente en la Teletón 2024.

"¿Cómo están mis queridas amigas? Yo quiero dejarles este mensaje para pedirles que por favor, como todos los años, colaboren con Teletón. Yo, desgraciadamente, no podré participar. Tuve que ir a hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía", partió contando Bolocco.

"Me han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones. Y me tengo que cuidar, no me puedo maquillar, entonces probablemente no voy a poder participar", agregó la exMiss Universo, generando preocupación por su salud.

"Le agradezco la colaboración de siempre con la Teletón"

Fue el propio Mario Kreutzberger quien se refirió a la ausencia de Cecilia Bolocco en el evento benéfico, donde partió contando en la tradicional "matinatón" que "sería una lástima si no participa. Lo que yo sabía hasta ayer -jueves- es que si iba a participar en la Quinta Vergara -cierre-, pero parece que tuvo una intervención".

"Me sorprendió hoy en la mañana eso, alguien me lo dijo. Lo lamento, le deseo una pronta mejoría y le agradezco la colaboración de siempre con la Teletón", recalcó Don Francisco en declaraciones que reprodujo LUN.

Cabe recordar que la exMiss Universo se ha caracterizado por participar en la mayoría de las ediciones de la Teletón. Si bien este año no estará presente, aprovechó de llamar a sus seguidores de Instagram a aportar con el evento benéfico.

