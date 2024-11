Cecilia Bolocco no participará en la Teletón debido a preocupante problema de salud: "He quedado con varias lesiones"

08 nov. 2024 - 08:46 hrs.

A solo horas de que comience la Teletón, la exMiss Universo, Cecilia Bolocco, comunicó en redes sociales que no podrá participar en la cruzada solidaria, que este 2024 se llevará a cabo entre el viernes 8 y el sábado 9 de noviembre.

La empresaria compartió un video mediante sus stories de Instagram en el que explicó que sufrió un gran susto respecto a su salud, lo que la llevó a tomar la decisión de restarse de la transmisión televisiva, donde suele desempeñarse como presentadora.

Cecilia Bolocco no participará en la Teletón debido a preocupante problema de salud

"¿Cómo están mis queridas amigas? Yo quiero dejarles este mensaje para pedirles que por favor, como todos los años, colaboren con Teletón. Yo, desgraciadamente, no podré participar", partió comentando en el registro, donde aparece sin maquillaje.

Acto seguido, Bolocco explicó que "tuve que ir a hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía". La diva chilena dejó ver diferentes marcas en la piel de su rostro y también en su pecho.

"Me han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones. Y me tengo que cuidar, no me puedo maquillar, entonces probablemente no voy a poder participar", lamentó Bolocco, quien ha sido parte del evento benéfico desde hace más de tres décadas.

Finalmente, la diseñadora envió un especial mensaje a sus seguidores: "Este es el llamado que he hecho durante tantos años para esta magnífica obra y ojalá se puedan sumar como siempre. Un beso enorme para todos y todas. ¡Los amo!".

