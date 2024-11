"No me canso de decir...": Pollo Valdivia reveló la pregunta que siempre le hacen sobre Claudia Conserva

07 nov. 2024 - 21:17 hrs.

En 2022, Claudia Conserva anunció a los medios de comunicación que se encontraba enferma de un agresivo cáncer de mamas, por el cual decidió retirarse de la televisión para enfocarse solamente en su recuperación, que consiguió en 2023.

Si bien ya se encuentra su enfermedad en remisión, la preocupación de parte de las personas que son sus seguidores y fanáticos continúa, y le preguntan constantemente como se encuentra y no solo a ella, sino que también a su marido, Juan Carlos "Pollo" Valdivia.

La pregunta de Pollo sobre Claudia

Una situación que Pollo reconoció que, lejos de desagradarlo, le ha servido para saber el gran cariño que le tiene el público hacia su esposa. "La Claudia tiene una popularidad, y un amor del público, enorme, que uno no lo llega a dimensionar", señaló.

"Entonces cuando estás en contacto con la gente, en la calle y en distintos lugares, te das cuenta del aprecio y la admiración que le tienen; además son casi 35 años de tele, uno ha estado mucho tiempo acompañando a la gente, te hacen propio, y eso más que incomodar, es bonito, potente", sumó.

"Entonces, cuando me preguntan ‘¿cómo está la Claudita?’, no me canso de decir ‘gracias por su preocupación’", añadió, y aprovechó de revelar cuál es el estado actual de su esposa, que afortunadamente se ha mantenido en remisión.

"Los exámenes han arrojado que está todo bajo control, nunca hay que decir ‘esto terminó', no se sabe las vueltas; pero en gran medida tiene que ver con la disciplina que ella ha tenido para enfrentarlo", valoró.

Todo sobre Famosos chilenos