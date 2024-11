Gissella Gallardo revela su "venganza" contra Mauricio Pinilla: Se deshizo de preciados bienes

08 nov. 2024 - 01:10 hrs.

Gissella Gallardo reveló detalles de una particular "venganza" que realizó en contra de su expareja, el exjugador de La Roja, Mauricio Pinilla. La panelista de farándula confesó que se deshizo de algunos de los bienes más preciados de quien es el padre de sus tres hijos.

"Yo creo que uno se venga con lo favorito de esa persona", afirmó Julia Vial, conductora del programa de televisión donde trabaja Gallardo, quien procedió a darle la razón.

"Hoy día me arrepiento"

Durante el más reciente episodio de "Sígueme" en TV+, los panelistas se encontraban discutiendo el quiebre amoroso entre Sergio Freire y Maly Jorquiera cuando Gallardo recordó un episodio personal.

"No tiene nada que ver conmigo": Coté López respondió incisiva pregunta sobre Luis "Mago" Jiménez Con una polera con su foto celebraba sus goles: El presente de Gabriela Flores, la sobrina de Iván Zamorano Muerte de Liam Payne: Tres personas son imputadas por fallecimiento del cantante en Argentina Te puede interesar

"Yo, en su momento, regalé toda la colección de camisetas de fútbol (...) Eran bolsas, bolsas y bolsas de camisetas de fútbol", reveló la exesposa de Mauricio Pinilla.

Ante la confesión de Gissella, la conductora Julia Vial agregó: "Si no hubiera sido infiel, hubiera tenido sus camisetas". Un comentario que no cayó nada bien a la expareja del deportista.

"No estamos diciendo que fue por infidelidad", acotó Gallardo, quien además aclaró entre risas: "Hoy día me arrepiento porque mi hijo 'papá, no tienes la camiseta', 'sí, la tenía'".

Todo sobre Famosos chilenos