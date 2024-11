"No tiene nada que ver conmigo": Coté López respondió incisiva pregunta sobre Luis "Mago" Jiménez

07 nov. 2024 - 18:56 hrs.

Por estos días, María José "Coté" López se encuentra en plena preparación para la Teletón 2024, donde participará en un show de baile junto a otras figuras nacionales. A pesar de los intensos ensayos y sus compromisos como empresaria, la influencer se ha dado el tiempo para interactuar con sus seguidores en redes.

Durante este jueves 7 de noviembre, López inició una ronda de preguntas a través de su cuenta de Instagram. "Responderé las primeras diez, sean lo que sean (con respeto, ¿ya?)", escribió antes de contestar las dudas de sus fans.

Coté López respondió incisiva pregunta sobre Luis "Mago" Jiménez

Tal como ha ocurrido anteriormente, los usuarios le consultaron sobre su vida personal, mayoritariamente por su nueva vida de soltera tras su separación con el exfutbolista Luis Jiménez. Como lo había prometido, no le quedó otra que responder.

"¿Tendrías otra pareja? ¿Te volverías a enamorar?", decía la primera pregunta. La rubia señaló que "por el momento no quiero tener una pareja o pololo, más adelante obvio. Enamorar lo veo difícil, no me imagino ni diciéndole 'mi amor' a alguien".

Posteriormente, Coté recibió un mensaje directamente relacionado con su exesposo: "¿Te molesta que Luis antes no subía nada y ahora se muestra más?". Al respecto, respondió: "¿Por qué me molestaría? (igual yo creo mi gente que están equivocados)".

En la misma línea, explicó que "Luis antes no subía porque era muy profesional, no iba a estar mostrándose antes de partidos. Cachen que a mí siempre me decían en redes 'no lo grabes a él, no le gusta' y yo siempre les explicaba que a él le daba lo mismo, le entretiene".

"Ahora que no juega, lo está haciendo porque ya no necesita cuidarse, pero no tiene nada que ver conmigo", sentenció.

