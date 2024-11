Madre de Jorge Matute Johns exige detener rodaje de la serie de Netflix sobre su historia: "No puedo avanzar"

07 nov. 2024 - 19:57 hrs.

Desde que en julio pasado se dio a conocer que la productora Fábula se encontraba preparando una serie sobre el caso Matute Johns para Netlflix, la familia de Jorge Matute Johns ha manifestado su férreo rechazo a que se lleve la historia al streaming.

"Coke", como lo conocían sus más cercanos, era un joven penquista de 23 años cuando desapareció el 20 de noviembre de 1999 en la discoteca "La Cucaracha". Desde entonces, sus padres iniciaron una desesperada búsqueda que recibió amplia cobertura mediática.

Sus restos fueron encontrados el 12 de febrero de 2004, casi cinco años después, a orillas del río Biobío. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha identificado a los responsables de su homicidio, convirtiendo este caso en uno de los mayores enigmas policiales del país.

Familia de Matute va hasta el Congreso para frenar las grabaciones de la serie sobre el caso

El miércoles 6 de noviembre la familia de Jorge Matute Johns acudió hasta el Congreso Nacional con el objetivo de pedir apoyo para detener las grabaciones de la serie, que comenzaron hace unos días en Concepción.

María Teresa Johns y Alex Matute Johns, la madre y el hermano del universitario asesinado, se presentaron ante la Comisión de la Cultura de la Cámara de Diputados, argumentando que la producción no debería realizarse por respeto a su privacidad o, que en su defecto se modificara el guión, cambiando los nombres reales por ficticios.

"Que hagan lo que quieran, una obra inspirada en los hechos, que cambien algunos detalles y utilicen otros nombres. Pero no pueden usar el nombre de Jorge Matute Johns, ni el de mi madre, ni el mío", manifestó Alex, según consigna Emol.

Por su parte, María, enfatizó en que esta situación le ha generado malestar físico y emocional: "Lo he dicho de todas las maneras posibles, pero me ha dolido profundamente (…) He tenido que ir a la clínica por la presión alta, me ha causado alergias, no puedo dormir, he tenido pesadillas. Esto me ha hecho retroceder, no puedo avanzar, no he podido superar este dolor en los 25 años que pronto cumpliré".

La comisión de Cultura acordó tomar varias medidas: investigar posibles fondos públicos hacia Fábula, rechazar su actuación mediante una declaración, pedir que se pronuncien el Instituto de Derechos Humanos, la opinión de Sidarte y Chile Actores, citar a la productora para un pronunciamiento, y solicitar al Ministerio del Interior la implementación del proyecto de extraviados.

