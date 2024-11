El sentido llamado de "Charola" Pizarro tras ser víctima de robo en un mall capitalino

08 nov. 2024 - 18:15 hrs.

Un sentido llamado de ayuda fue el que hizo a través de sus redes sociales el humorista Marco "Charola" Pizarro, conocido por sus imitaciones a Pedro Carcuro. Mediante Instagram, el comediante informó que había sido víctima del robo de su vehículo desde un centro comercial capitalino.

En concreto, Pizarro le pidió a sus seguidores que le brinden cualquier información en el caso de ver el automóvil sustraído.

"Mi gente, a ver si me ayudan para compartir la fotito de mi autito, que me lo robaron desde el Mall Paseo Quilín", expuso Pizarro, agregando que "si lo visualizan por ahí, dar aviso a Carabineros". En todo caso, no entregó más detalles de las circunstancias en que se produjo el ilícito.

Álvaro Salas ayudó difundiendo publicación

En el mundo del humor no quedaron indiferentes con el infortunio sufrido por Pizarro. Prueba de ello fue que uno de sus colegas, Álvaro Salas, empatizó con él y colaboró difundiendo la publicación de "Charola", llamando a ayudar a encontrar el vehículo.

"Ayudar a difundir, le robaron el auto a mi amigo 'Charola' Pizarro. Se busca este auto robado en Mall Paseo Quilín, cualquier cosa al inbox", publicó Salas.

El presente de "Charola" Pizarro

A pesar de que se encuentra alejado del mundo televisivo, el clásico humorista estuvo hace poco en el programa "La Divina Comida". Ahí reveló que lleva más de un año sin ver a sus nietos debido a un problema que mantenía con un hijo. A su vez, comentó que no se ha mantenido del todo alejado del humor, pues ha incursionado en el stand up comedy.