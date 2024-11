Milagros Zabaleta mostró cómo sigue su piel tras tratamiento contra el acné: "Mi cara se está terminando de despellejar"

08 nov. 2024 - 15:10 hrs.

Hace unos días, Milagros Zabaleta, la hija del actor Jorge Zabaleta, contó a través de su cuenta de Instagram que se sometió a procedimiento estético para combatir el acné, afección que sufre desde hace tiempo y que ha mermado su autoestima.

La joven se ha destacado como influencer en redes sociales, donde suele compartir su rutina y ofrecer recomendaciones de moda y cuidado personal. Por ello, ha sido abierta sobre cómo ha enfrentado los efectos de este trastorno.

"Mi cara se está terminando de despellejar"

"Milo" afirmó haber "intentado de todo" para eliminar los granitos de su piel que le aparecieron por cambios hormonales y estrés. Sin embargo, como no obtuvo buenos resultados, optó por un tratamiento más invasivo, aunque bastante popular.

"Nada me ayudó 100% con el acné, así que vine donde una especialista (…), me hice peeling químico, son tres sesiones. Les voy contando cómo me va", señaló en un post reciente. Tal como lo prometió, durante este viernes ofreció una actualización sobre su progreso.

Mediante sus stories, la joven de 18 años subió una fotografía de su rostro, donde deja ver de cerca el estado de su piel. "¡Update del peeling! Mi cara se está terminando de despellejar y la cag... como mejoró", escribió.

En la misma línea, la futura estudiante de marketing destacó que quedó feliz con los cambios de la primera sesión y que aún restan dos más: "Está mucho más brillante y lisita. No me imagino los resultados de la tercera sesión".

Historia de Instagram de Milagros Zabaleta

