La nueva villana de "Juego de Ilusiones": Hija de la actriz Loreto Valenzuela habla de su rol en la teleserie

08 nov. 2024 - 10:10 hrs.

A comienzos de octubre, nuevos personajes se incorporaron a la trama de "Juego de Ilusiones", la exitosa serie de Mega que se emite en las tardes. Uno de ellos es el que interpreta Luciana Ibáñez, joven actriz que destaca como villana.

En diálogo con Las Últimas Noticias, Luciana contó las razones por las que en el pasado le había dicho no a la televisión. Siendo una adolescente, rechazó una oferta, una decisión que ahora, a sus 26 años, agradece haber tomado, ya que afirma le sirvió para llegar "a este ambiente con más experiencia y madurez".

Hija de Loreto Valenzuela se sincera sobre su rol en Juego de Ilusiones

Lo que no muchos televidentes saben es que Luciana es hija de una destacada actriz, que también es parte del elenco de la ficción: Loreto Valenzuela. De hecho, fue su madre quien le aconsejó esperar unos años para su debut en pantalla.

Ibáñez manifestó que está feliz de pasar a tener una breve aparición, a convertirse en un personaje: "Soy Lorena Albornoz, una chica ruda con entretenimiento militar que entra a la cárcel a revolucionar a las internas".

Respecto a la relación que mantiene con su madre, la intérprete indicó que "con mi mamá nos llevamos muy bien, somos muy amigas y confidentes. Yo llamo a mi mamá cada vez que tengo un problema y hacemos lo que llamamos citas mágicas en que hasta me saca el tarot".

Sobre su trabajo en JDL, comentó que "este elenco lleva dos años junto y yo me integré hace poco. Son muy entretenidos, todos se han portado muy bien conmigo (…) Me encanta actuar, cuando empecé a estudiar me empezó a ir bien y pensé 'guau, hay algo en lo que puedo trabajar y entretenerme'".

Todo sobre Juego de Ilusiones