A dos años de conmover con su historia en la Teletón: Así luce hoy el "Chico Eléctrico", Joseph Rivas

Fue en la Teletón 2022 cuando conocimos la historia de Joseph Rivas, un joven de 17 años que sufrió una inflamación cerebral que lo dejó con diversas secuelas. Su historia, que abrió la campaña de recaudación de fondos de dicho año, logró conmover a todo el país.

En su relato, el creador de contenidos contó que "en la calle decían 'miren, el chico va con electricidad o va bailando electrónica'. Luego, para redes sociales me busqué un apodo, dije 'quiero transmitir energía, humor'", por lo que se apodó como "chico eléctrico".

Sobre el inicio de la enfermedad, contó que "en primero medio empecé con temblores casi imperceptibles, después me pasaba que todo mi cuerpo tenía cortocircuito, yo quedaba pegado como el Chavo del 8 cuando le da la garrotera. No podía moverme, no podía hacer nada, como que los ojos se me iban, intentaba hablar, balbuceaba".

Tras una resonancia se detectó que tenía el cerebro inflamado. "Todavía no se sabe lo que tiene Josehp y puede que no se sepa", indicó su madre, Karen Palma, en dicha Teletón.

El presente del Chico Eléctrico

Desde que se conoció su historia, Josehp se convirtió en un verdadero influencer de redes sociales, trabajando con marcas y también incursionando en nuevos oficios. Por ejemplo, ha ejercido como actor, cantante y hasta charlista motivacional.

A mediados de 2024, Joseph mostró en sus redes sociales que está comenzando a realizar shows de stand up comedy. Es más, ya se ha presentado en el reconocido bar Comedy y ha recibido mensajes de apoyo de sus seguidores.

"Es un proyecto en el cual recién estoy avanzando. No hay edad para que te digan qué se puede en la vida. Los obstáculos, eso son, obstáculos", señaló el "Chico Eléctrico" en un video en su cuenta de Instagram.

Se espera que Joseph forme parte del panel de Gen T, participando en las actividades digitales del evento solidario que se extiende durante este viernes 8 y sábado 9 de noviembre. La meta a superar este año es de $38.044.459.976.

Así luce hoy el Chico Eléctrico

