Pangal Andrade reveló su frustrado sueño profesional: "Siempre tuve esas ganas"

El chico reality Pangal Andrade, quien tiene la no despreciable marca de haber ganado cada encierro en el que ha estado, desde niño soñó con convertirse en una celebridad. El oriundo del Cajón del Maipo, en la región Metropolitana, anhelaba la fama que hoy tiene.

Así lo contó en una reciente entrevista que dio, en la cual dejó en claro que en un principio no quería hacerse famoso gracias a un reality, sino que buscaba otro trabajo en televisión que brinda también mucha fama y no requiere encerrarse durante día y noche con desconocidos.

El sueño frustrado de Pangal Andrade

Hablamos de la actuación. Al medio La Cuarta, Andrade aseguró que durante su infancia, soñaba con ser un actor profesional. "Quería ser actor de Hollywood. Siempre quise. Quería ser actor de Hollywood y me ponía a llorar; me apretaba la nariz con los dedos, empujaba y me salían lágrimas. Siempre tuve esas ganas de ser famoso, de chico", sindicó.

Y es que lo que a Pangal le gusta es destacar; no pasar desapercibido en cualquier área en la que se desarrolle. Ya sea una disciplina artística o deportiva, siempre quería ser el mejor o al menos, estar entre los primeros.

"Era florerito, me gustaba que me mirara la gente, ser el mejor y que todos digan: '¡Oh, mira, qué bueno!' Cuando me metía a hacer algún deporte, era muy bueno, resaltaba siempre. Un tiempo me dio con jugar basquetbol y hartas cosas...", continuó.

"Pero no perseguí mucho la actuación. Mi sueño frustrado es que me encantaría hacer una película de acción, ¡me encantaría! Hacer algún papel entretenido. Si se da, sería increíble... ¡Pero no pude llegar a ser actor de Hollywood po’!", cerró.

