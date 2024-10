"Empecé a tomar todos los días": Francoise Perrot recuerda cómo logró superar su adicción al alcohol

17 oct. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La bailarina y exchica Mekano, Francoise Perrot, repasó etapas de su vida en las que confidenció que pasó por varios momentos difíciles, sobre todo tras el fin de su matrimonio con Edmundo Varas.

Ella y el exchico reality tienen una hija en común y, según detalló, la menor fue testigo de un problema personal que la llevó a someterse a un tratamiento con especialistas.

¿Qué dijo Francoise?

La bailarina participó en el podcast "Dekan0s", espacio que es conducido por José Miguel Viñuela, donde recordó su pasado y su problema con el consumo de alcohol.

"Me estaba viendo como súper sola y yo digo ‘esto está mal’ cuando ya empecé a tomar todos los días", contó Perrot.

¿Cómo superó la adicción?

Sobre esta situación comentó que "me di cuenta cuando dije ‘ya cuánto rato llevo tomando sola todos los días una botella de champaña'".

Recordó que "me doy cuenta cuando ya había empezado a tomar todos los días y ya al final me daba lo mismo la hora, si con las niñas o sin las niñas y una vez la Florencia, que está más grande, me dice ‘mamá qué onda'".

Tratamiento y recaída

Sobre su recuperación, contó que "eso pasó hace más o menos dos años. Después anduve bien como ocho meses, hasta que tuve una recaída, que fue importante para lo que vino después".

"Tomé real conciencia de mi problema. Me enseñaron muchas herramientas para enfrentar esta enfermedad. Conocí a mucha gente con distintas adicciones”, cerró.

