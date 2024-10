"Una parte de la adolescencia se va con ellos": Fanáticos de Liam Payne lloran la muerte del cantante británico

16 oct. 2024 - 20:26 hrs.

¿Qué pasó?

One Direction marcó a toda una generación cuando saltó al estrellato en 2010 tras su paso por el programa de talentos Factor X. Sus cinco integrantes cautivaron al público adolescente y sus canciones se apoderaron de las radios y plataformas musicales.

Y son esos mismos fanáticos quienes hoy lloran la partida de Liam Payne, una de las voces principales de la banda británica. El cantante de 31 años falleció tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina, en donde se estaba hospedando.

"Una parte de la adolescencia se va con ellos"

Minutos después de conocida la noticia, centenares de fanáticos y curiosos, en su mayoría de entre 20 y 30 años, se congregaban en silencio frente a la puerta del hotel Casa Sur en el barrio de Palermo, donde ocurrió el incidente, custodiado por una decena de policías.

"Estoy en shock, no lo puedo creer. Vivo a cinco cuadras y pensé que tenía que ser parte", dijo a la AFP Martina Di Lalla, de 23 años, al contar que fue fanática de One Direction durante su adolescencia.

"Siento que es una parte de la adolescencia que se pierde, que se va con ellos", dijo Lena Duek, de 21 años, recordando que la banda la acompañó entre sus 12 y 16 años y que tenía esperanzas de que algún día One Direction se volviera a juntar.

"Quiero despertar de este mal sueño"

En redes sociales los fanáticos también expresaron su sentir: "Falleció Liam Payne, un ex integrante de One Direction, una de las bandas que marco mi infancia, sinceramente estoy en shock, no sé como explicarlo", señaló una usuaria en X.

"Como fan de One Direction desde los 11 años, la noticia de la muerte de Liam Payne me pegó muy fuerte por todo lo que significó para mí", manifestó otra seguidora en la misma red social.

Una fanática afirmó que "se fue alguien que marcó mi pubertad y mi adolescencia y que me trajo tanta felicidad. Gracias por todo Liam, descansa en paz".

"Un abrazo a todas las hermanas que crecimos con One Direction. Literalmente, me encuentro destrozada por lo de Liam Payne. Quiero despertar de este mal sueño", escribió otra seguidora.