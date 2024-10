"La situación era desgastante": Nicole Natalino revela motivo de su abrupta salida de Kudai

15 oct. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la década del 2000 la banda nacional Kuadi se convirtió en uno de los referentes de la música nacional y sus integrantes lograron fama, tanto en Chile como en el extranjero.

Recientemente, Nicole Natalino, quien fue parte de los integrantes originales del conjunto, reveló los verdaderos motivos que la llevaron a alejarse de esta agrupación.

¿Qué dijo Nicole?

La artista fue una de las invitadas al programa “Al piano con Lucho”, donde fue consultada por los motivos que la llevaron a salir abruptamente de la banda, cuando se proyectaba para ella una carrera internacional.

"Tuve problemas con el ex manager de Kudai, yo tenía muchas diferencias, pero en paralelo, también sentía que me estaba perdiendo muchas cosas", señaló.

Optó por otros rumbos

Nicole se sinceró y reveló que "estaba en cuarto medio cuando me salí, y tenía la opción de entrar a estudiar una carrera profesional, y hacer todo lo que a uno le dicen que tiene que hacer, o la sociedad, es como ‘este es el camino’. O me iba a México, a aventurarme, con una persona que me estaba llevando muy mal, que era esté personaje. Ahí dije ‘No, ya me voy a salir, me voy a salir y voy a entrar a una carrera y voy a vivir la vida normal, que también creo que necesito vivir’”.

De esta forma, la cantante contó que dejó de lado su vida sobre los escenarios para dedicarse a lo que también le apasionaba, el diseño.

“La situación era desgastante”

Asimismo, Natalino agregó que “lloré harto tiempo. Lo peor fue, algo que ya como tragicómico, que cuando llegué a Chile, estaba pasando por el Alto Las Condes y había una gigantografía de ustedes cuatro con la nueva integrante, y yo decía ‘pero es que no puede ser, cada vez que salgo de la casa, los tengo, pero aquí gigantes’".

“En ese momento yo ni siquiera lo pensaba por la plata… la situación era desgastante psicológicamente”, cerró Nicole Natalino.

Todo sobre Famosos chilenos