"Una se siente vulnerable": Pamela Díaz relata el robo que sufrió a manos de banda que antes le había pedido una foto

15 oct. 2024 - 22:17 hrs.

¿Qué pasó?

La conductora de televisión, Pamela Díaz, sufrió el robo de especies desde el interior de su vehículo la tarde de este martes en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana, mientras se encontraba almorzando con su asistente en un restaurante.

Según la modelo, los delincuentes habrían sido los mismos que minutos antes de entrar a comer la abordaron para pedirle una foto. Posterior a ello, Díaz entró al restaurante y al salir se llevó la sorpresa de que todas las puertas de su camioneta estaban abiertas.

"Fue una situación que no me la esperaba"

"Bien, tranquila dentro de todo. Gracias a Dios fue una situación muy distinta a la que vive mucha gente y que hemos visto, con violencia, disparos, cuchillazos y cosas así", señaló la "Fiera" a Meganoticias.

"Fue una situación que no me la esperaba, porque nunca la entendí así. Por suerte tuve esa actitud tan relajada de sacarme fotos", comentó.

De acuerdo a su relato, todo ocurrió cuando estacionó su camioneta afuera de un restaurante de comida árabe, cerca de la intersección de las avenidas Perú con Recoleta.

"Yo estaciono el auto, viene un auto altiro y se bajan tres personas como medias extrañas. Yo me bajo del auto y en el momento en que me ven, altiro dicen 'la Pamela Díaz, la Pamela Díaz", y ahí empiezan con que 'queremos solo saludarte y sacarnos una foto'. Le hice un video hasta para la mamá y la tía", recordó.

"En un momento yo voy a cerrar el auto, voy a almorzar, vuelvo y el chico que estaba cuidando lo habían amenazado con pistola de que no podía decir nada. Después vimos las grabaciones y los videos. Ahora voy a hacer la denuncia como corresponde", añadió.

"Una se siente vulnerable"

"Una se siente vulnerable, a mucha gente seguramente le pasan cosas peores, han visto que a sus hijos por no entregar un celular les disparan, hacen un montón de cosas. Creo que nuestro país está pasando por un problema gravísimo de delincuencia. Nadie hace nada", comentó la conductora.

"Yo hoy tengo la posibilidad de estar sana, bien, no me pasó nada. Hay gente que después de eso tiene que seguir trabajando, no tiene celular, nada. También puedo correr un riesgo, porque no sabes qué te puede pasar mañana, si es que a los familiares o amigos les molestó, me puede pasar algo", añadió.

Respecto a cómo esto podría afectarle en su rutina, Díaz señaló que "uno se resguarda, se esconde. Hoy me daría mucho miedo pasar por el mismo lugar. Empiezas a dejar de hacer cosas. Pero uno no puede estar todo el rato vulnerable al caminar".

"Tengo compañeras de trabajo, periodistas, que le han robado cuatro veces el celular en un mes. Yo tengo la posibilidad de que gracias a Dios me va bien, que trabajo hace mucho tiempo y que me puedo comprar un celular. Pero hay gente que no tiene ni cómo pagar la olla", expresó la "Fiera".

"Nos falta seguridad para poder sentirnos tranquilos. Si haces una encuesta, yo creo que el 80% no se siente tranquila en su país, ni a las 8 de la noche, ni en la mañana y la hora de almuerzo", concluyó.

Todo sobre Pamela Díaz