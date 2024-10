Pamela Díaz fue víctima de un robo en Recoleta: Ladrones le habrían pedido una foto

15 oct. 2024 - 18:03 hrs.

¿Qué pasó?

La conductora de televisión, Pamela Díaz, reveló que fue víctima del robo de especies desde el interior de su vehículo la tarde de este martes en la comuna de Recoleta, región Metropolitana.

Según contó en el programa "¡Hay que decirlo!" de Canal 13, el ilícito se produjo mientras se encontraba almorzando con Verito, su asistente, en un restaurante de la comuna. La "Fiera" sospecha que un grupo de hombres que le pidió una foto fueron quienes le robaron.

¿Cómo se produjo el robo?

Díaz contó que tras estacionarse cerca del restaurante, un grupo de personas le pidió unas fotos. "Me estaciono, se bajan tres personas de un auto plomo. Uno dice 'es Pamela Díaz' y yo digo 'hola, qué tal, ¿cómo están, se quieren sacar los tres una foto conmigo?'(...) Uno de los chiquillos se saca una foto conmigo, conversamos un rato, a otro le mandé un saludo hasta a su abuelita".

Posteriormente, según relató, "ellos hacen como que se van, esperan un rato, yo me voy al restaurante". Sin embargo, cuando terminó de comer se percató que el auto estaba abierto y que le faltaban "anteojos, perfume, ropa, zapatos, dos carteras y mis documentos", comentó.

La Fiera también señaló que "no me rompieron el auto ni los vidrios, yo me acuerdo de haber cerrado mi auto. Me acuerdo de haber escuchado en las noticias que te bloquean las llaves… Ellos se van y después me roban".

La comunicadora también sinceró que piensa que los hombres que le pidieron la foto son quienes robaron especies desde el interior del vehículo. "El auto estaba pasado a marihuana y uno de los chicos estaba pasado a marihuana", puntualizó.

Finalmente, contó que cuando salió del restaurante, uno de los guardias evitó entregarle detalles del robo, ya que lo habían amenazado con un arma. "Cuando salgo hay un chico que está de guardia, que está muy nervioso, no me quiso hablar mucho porque le pusieron una pistola en la cabeza", reveló en el programa de farándula.

