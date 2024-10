"Me sorprendí harto": Zapallito Italiano reveló sus ganancias vendiendo contenido en página para adultos

15 oct. 2024 - 19:40 hrs.

Cada vez son más las famosas chilenas que se han sumado a las plataformas de contenido para adultos. Aquí, ellas suben imágenes algo más subidas de tono a sus fans, quienes deben pagarle para poder acceder a estos registros.

Un negocio que puede ser muy lucrativo. Bien lo sabe Cathy Barriga, quien en las primeras 24 horas de su debut en un sitio de estas características (onfayer), logró ganar 7 millones de pesos. A quien también le ha ido bien, aunque no al nivel de la exalcaldesa de Maipú, es a Anita María Muñoz, más conocida como la Zapallito Italiano.

¿Cuánto ha ganado la Zapallito Italiano?

La bailarina chilena reconoció en una conversación con Página 7 que la ha asombrado el recibimiento del público por sus fotos. "Hasta el día de hoy me voy sorprendiendo. No pensé que iba a tener tantos suscriptores", aseveró.

Agregó que por ahora, "estoy en la etapa de fotos muy eroticonas, sin mostrar mucho, pero si muy sexis", aunque reconoció que se está aprontando para próximamente "subir el nivel". "Siempre con decencia, no nos vayamos al chancho", enfatizó.

Sobre cuánto ganó el primer mes, reveló que, "el primer mes que retiré (dinero) saqué 800 mil pesos, cuando yo pensaba que iba a tener 3 suscriptores. Para ser primera vez me sorprendí harto. Por eso vamos a tener que seguir, para que vaya aumentando".

La suscripción al perfil de Zapallito Italiano cuesta 10 dólares mensuales, y ha subido 12 fotos desde su registro, el pasado abril de este 2024. "Me gusta harto (mi Arsmate), porque mi cuerpo es re normal. No soy la típica niña con cuerpo curvilíneo, durito y sin estrías. Me gusta también que otras mujeres se atrevan más", finalizó.

