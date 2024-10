Claudio Borghi confesó que podría volver a dirigir: Tiene una oferta desde Chile

14 oct. 2024 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

Hace ocho años, en el ya lejano 2016, el ex técnico de la Selección Chilena, Claudio Borghi, puso fin a su opaco paso por Liga Deportiva Universitaria de Quito y desde entonces, no ha vuelto a sentarse en un banquillo.



Sin embargo, dicho escenario podría cambiar. En conversación con DSports Argentina, el actual comentarista de TNT Sports reveló que tiene un ofrecimiento para ponerse nuevamente el buzo y retomar una exitosa carrera que lo vio proclamarse tetracampeón con Colo Colo.

La oferta para Borghi

"Ahora tengo una oferta de trabajo. Cuando no tienes ofertas, uno dice que la gente se ha olvidado que puedo trabajar, y cuando sale la oferta, uno dice que ojalá no pase nada", confesó el campeón del mundo en 1986.





De todas maneras, el exfutbolista aclaró que "no depende de mí, depende de mi familia. Es una pequeña oferta acá en Chile, pero cuando lo consulto con mi familia, mi mujer me dice 'para qué' y 'por qué'".

Los clubes y las SAD

En la misma línea, apuntó que "el único que está contento es mi hijo, me dice que va a trabajar conmigo. Pero vamos a ver qué pasa. Mi contrato en el canal termina a fin de año, no sé qué voy a hacer, estoy charlando".



Pero no fue el único tema que abordó el "Bichi", quien también se refirió al opaco momento que atraviesa el balompié criollo. "Es una consecuencia de falta de trabajo e inversiones. No quiero culpar a los clubes, pero las SAD trajeron poco trabajo en cadetes e inferiores. Hoy no sabemos quiénes son los presidentes o los dueños de los clubes", aseguró.

Trabajo formativo

Asimismo, planteó que "las Sociedades Anónimas Deportivas son lamentables. En Chile no hay Reservas, y obligan a poner un Sub-21 por equipo, y algunos clubes no los tienen y deben traer uno".



Por último, comentó sobre el mal presente de La Roja en Clasificatorias y el panorama que vive el entrenador Ricardo Gareca, puntualizando que "cuando llegó su objetivo era clasificar al Mundial, pero no tiene injerencia en el trabajo de menores, algo que es fundamental. Hoy estamos últimos y bastante lejos de los varios puestos de clasificación. Si perdemos (ante Colombia), el panorama será bastante oscuro".

