"Fue inesperado": Ricardo Gareca admitió su sorpresa por salida de Carlos Palacios de la Roja

14 oct. 2024 - 16:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un verdadero bombazo fue la liberación del volante Carlos Palacios, quien abandonó la concentración en Juan Pinto Durán acusando "motivos personales", situación que ha generado bastante revuelo en el entorno del elenco nacional.

En ese contexto, el técnico de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, compareció ante los medios de comunicación para la conferencia de prensa con vísperas al duelo de mañana ante Colombia, quien aprovechó la instancia para referirse a la salida de la "Joya".

"Cuando son cosas personales, más de ahí no me meto"

El argentino confesó que la salida de Palacios "se podría decir, fue inesperado, más que nada" y señaló que no tuvo la oportunidad de conversar con el futbolista por lo ocurrido. "Le habíamos dado para que almorzaran con la familia y regresar a dormir. Yo estaba con mis hijos y mis nietos, ya tenía agendado llegar a las 23:00 para cena", comentó.

"Carlos me había pedido para ir un poco antes y como si tenía esa cena lo mande al preparador físico, si era tan urgente que hablara con él y siempre yo al tanto. Lo que manifestó es que eran cosas personales y lo entendemos. Cuando son cosas personales, más de ahí no me meto", agregó Gareca.

Según el argentino, "Nadie sabe por qué él no explicó en profundidad", las razones de su salida. Sin embargo, aseguró que, en cuanto a los nominados de la Selección Chilena, todos se encuentran bien, "veo a los muchachos bien, muy metidos en el partido", dijo.

¿Podría regresar Arturo Vidal?

En relación con Arturo Vidal, Gareca señaló que aún podría considerarlo y que no descarta a nadie, a pesar de que dejó entrever que no lo consideraría para el actual proceso.

"Tiene las puertas abiertas. Puedo interpretar que si un jugador no tiene la cabeza para un viaje como este, lo tomo como un gesto de nobleza. Que sepa la gente, que el grupo está bien, que los que están, están bien. Eso para mí es lo más importante", cerró.