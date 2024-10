"Fue consentido": Alcaldesa Irací Hassler se defiende tras polémico video en el que "ahoga" a un youtuber

14 oct. 2024 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

Diversas reacciones ha generado un video que se difundió masivamente en redes sociales, en el que se ve a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), "ahogando" en un sketch humorístico al youtuber y comediante Hermann Heim, quien la entrevistó para su programa CacoTV.

La escena es parte de la introducción a la entrevista de 22 minutos subida a YouTube por Heim, y muestra a la candidata a la reelección tomando del cabello y ahogando al entrevistador en una fuente del Cerro Santa Lucía.

"No soy tu mami, no soy tu hija, no soy tu prima, no soy tu mami, ¿te quedó claro? Soy tu candidata y tu vecina, Irací otro no", le dice a Heim mientras simula ahogarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hermann Heim (@hermann.heim)

Alcaldesa se defiende: "Fue consentido"

Tras la polémica que generó el video, la alcaldesa explicó en su cuenta de X: "Vi algunas reacciones diversas a un video que hicimos con Hermann Heim. Antes que la derecha intente desviar la atención y hacer aprovechamiento político, quiero contarles que fue un sketch dentro de una entrevista", escribió.

"Por supuesto, fue consentido entre dos adultos, sin violencia de ningún tipo. Nuestra campaña avanza a paso firme, quizás por eso algunos se ponen nerviosos", cerró Hassler en una foto acompañada junto a Hermann Heim, en la que ambos aparecen sonriendo.

"Es un video humorístico"

Pese a que muchos criticaron a la alcaldesa de Santiago y tildaron la escena de "violenta", el analista de Mega y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, comentó que era un "video humorístico".

"Pero como Chile se ha transformado en un país gris y sombrío, entonces para muchos refleja un acto violento e indigno. Desde mi perspectiva, no es más que una puesta en escena que puede ser chistosa o no, pero que en ningún caso justifica la violencia o utiliza a otros para someterlos a una humillación", opinó.

El doctor y magíster en Ciencia Política aseguró que Irací Hassler no salía perdiendo ni ganando con la publicación y que tampoco afectaría su campaña política para las elecciones municipales del 26 y 27 de octubre. "No gana ni pierde. Es un video que muestra una escena que podría ser jocosa, pero que en nada afecta la campaña a la reelección de la alcaldesa", explicó Morales.

"El objetivo que cumple, eso sí, es que genere mucho comentario y que ese video tenga una circulación masiva", cerró el analista. Cabe consignar que hasta ahora el video tiene casi 7000 reproducciones en YouTube y más de 5000 likes en Instagram.

Todo sobre Política