La verdad detrás del "incómodo momento" de Shakira: No fue un fanático quien la grabó bajo su vestido

El pasado fin de semana, la cantante colombiana Shakira se presentó en la discoteca LIV Miami para lanzar su nueva canción "Soltera", en un evento que contó con la presencia de fanáticos y destacadas artistas como Lele Pons, Anitta y Danna Paola.

La intérprete de "Monotonía" y "Te felicito" desató la euforia de los asistentes que se encontraban en el establecimiento nocturno, sobre todo cuando se subió al escenario y comenzó a bailar sensualmente al ritmo de su más reciente sencillo musical.

Sin embargo, el espectáculo terminó en controversia. Resulta que la barranquillera detuvo el show abruptamente, luego de percatarse que un supuesto fanático la estaba grabando por debajo de su vestido.

En las imágenes se observa que Shakira se acomoda su vestido y hace un gesto con la mano para que el hombre se detenga. Posteriormente, continúa con su baile, pero al ver que la situación persistía, decide bajar del escenario y retirarse del lugar.

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL