"Aunque usted no lo crea": Don Carter revela el desconocido lazo familiar entre él y la poetisa Gabriela Mistral

17 sept. 2024 - 13:33 hrs.

En una reciente entrevista con Pamela Díaz, el comediante Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter, reveló un desconocido vínculo que tiene con la poetisa chilena Gabriela Mistral, ganadora del premio Nobel de Literatura en el 1945.

Recordemos que el nombre real de Gabriela Mistral es Lucila Godoy Alcayaga, compartiendo de esta forma apellido con el humorista y figura de televisión nacional. Pocos sabían, sin embargo, que esta coincidencia denotaba un vínculo entre ambos.

El lazo familiar entre Gabriela Mistral y Don Carter

"Para los que no saben, mi nombre real es Juan Alcayaga", dijo Don Carter, a lo que Pamela Díaz, asombrada, le contestó, "ah, como Lucila Godoy Alcayaga", en referencia a la poeta chilena Gabriela Mistral. Luego de esto, el comediante reveló el lazo familiar de ambos.

"Sí, señor, y aunque usted no lo crea, muchas veces no lo digo, es tía abuela mía", señaló, ante una impactada Pamela que le replicó, "no te puedo creer, tía abuela". Tras esto, siguió explicando el vínculo entre los dos, confesando que su abuela era prima de la poeta.

Después de esto, y fiel a su estilo humorístico, algo subido de tono, Don Carter explicó cuál es la diferencia que existe entre la forma de expresarse de quien fue su tía abuela y él, quien se caracteriza por su forma deslenguada de hablar.

"Lo que pasa es que ella hacía poemas del corazón hacia arriba, y yo del pi... para abajo", provocando una incontrolable risa en Pamela quien, a lo largo del video, vivió varios momentos humorísticos como estos.

Todo sobre Famosos chilenos