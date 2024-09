"No estoy preparada para estar con alguien": Paula Pavic cuenta el fin de su relación a distancia con Cristian Sales

17 sept. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La empresaria e influencer, Paula Pavic, dio a conocer recientemente el término de su pololeo a distancia mantuvo con Cristian Sales, a solo dos meses de hacer pública la relación entre ambos.

Cabe recordar que este fue el intento de la creadora de contenido digital de rehacer su vida tras el quiebre de su matrimonio con el extenista, Marcelo Ríos.

¿Qué dijo Paula?

Pavic se sinceró con Las Últimas Noticias, donde contó algunos detalles sobre los altos y bajos de la travesía amorosa con la expareja de la actriz Ingrid Parra.

“Me encantaba, pero en el minuto en que siento que tengo que hacer algo o él tiene que hacer algo por esa sensación del deber, quiere decir que las cosas no están fluyendo. Puede que me equivoque, pero no tengo miedo a no cumplir con las expectativas y tampoco quiero que el otro espere cosa de mí que él quiere. Él se merece atención y tiempo” contó.

Otra oportunidad en el amor

Acerca de si se sentía preparada para volver a darle una oportunidad al amor, Pavic detalló que “siento que esta situación fue un indicador de que no estoy preparada para estar con alguien. Quizás cuando lo logre y me sienta satisfecha con lo que estoy haciendo, en lo que me estoy realizando, baje mi intensidad en ese lado. Por ahí me decían que quizás lo había contado demasiado rápido”.

“A mí me gustaría un Cris en mi vida, él es el hombre perfecto en todo el sentido de la palabra, y eso que sólo hablamos por WhatsApp, pero quién sabe. Yo por el momento no puedo pedirle que él cambie para estar conmigo”, cerró.

