Mauricio Medina realiza sentida reflexión tras amputación: "Pocos son los amigos que quedaron"

16 sept. 2024 - 19:02 hrs.

Fue a fines del 2023 cuando Mauricio Medina, más conocido como "El Indio", sufrió un severo problema de salud, derivado de su diabetes, que dio como resultado la amputación de uno de sus pies en medio de una gira que estaba realizando en Perú.

Durante este 16 de septiembre, jornada en la que celebra 58 años de vida, Mauricio realizó una reflexión a través de sus redes sociales sobre su realidad actual, repasando a quienes le prometieron apoyo y hoy se alejaron de él.

La reflexión de Mauricio Medina

En una imagen en la cual aparece realizando una presentación, escribió que, "hoy es un gran día, pude cumplir un año más estoy con las personas que me valoran y poco a poco retomo mi carrera con un show que cada día crece en todo sentido. La vida poco a poco se encarga de poner las cosas donde corresponden, me hubiese gustado, celebrar con todos los que para mí son importantes, pero la vida a veces no quiere ni puede darte lo que quieres".

"Pocos de mi familia continúan apoyándome, también pocos son los amigos que quedaron después de mi amputación, pero los que están se han portado la raja, y les agradezco a ellos la posibilidad de cumplir un año más, sobre todo a los que estuvieron en el momento más difícil de lo que me paso", añadió, señalando a algunos de sus amigos que la han acompañado, incluyendo, al fallecido Claudio Reyes.

Al cierre del posteo, tras valorar el apoyo de su padre, tuvo un especial agradecimiento a su esposa, Liset, a quien catalogó como la extremidad que le fue amputada producto de la enfermedad.

"Mi señora Liset, que nunca dejo de tirar el carro, no me abandono en ningún momento y se transformó en el pie que me falta y a la cual le prometo tratar de estar en todo momento para ella, la cual me enseñó el verdadero significado de las palabras amor y sacrificio", concluyó.

